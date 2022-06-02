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ВСУ вынудили россиян перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом

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Кривой Рог, Четверг 02 июня 2022 18:58
ВСУ вынудили россиян перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом Фото: ВСУ заставили оккупантов изменить планы на Криворожском направлении (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины вынудили российские войска перейти к неподготовленной обороне на Криворожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что противник продолжает наносить огневое поражение гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка и Партизанское.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ заманили российские войска в ловушку в Северодонецке и теперь наносят противнику жесткие контрудары.

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