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ЗСУ змусили росіян перейти до непідготовленої оборони під Кривим Рогом

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Кривий Ріг, Четвер 02 червня 2022 18:58
ЗСУ змусили росіян перейти до непідготовленої оборони під Кривим Рогом Фото: ЗСУ змусили окупантів змінити плани на Криворізькому напрямку (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України змусили російські війська перейти до непідготовленої оборони на Криворізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів. Активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що противник продовжує завдавати вогневого ураження цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка і Партизанське.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ заманили російські війська в пастку в Сєвєродонецьку і тепер наносять противнику жорсткі контрудари.

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