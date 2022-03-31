В частности, украинские военные освободили села Лукашовку и Слободу.

"ВСУ освободили Лукашовку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков. Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину", - говорится в сообщении.

Также Чаус отмечает, что властям наконец удалось привезти в эти села гуманитарную помощь.

ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)