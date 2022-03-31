Зокрема, українські військові звільнили села Лукашівку та Слободу.

"ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових "подарунків" від орків. Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також Чаус зазначає, що владі нарешті вдалося привезти до цих сіл гуманітарну допомогу.

ЗСУ вибили ворога з двох сіл у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)