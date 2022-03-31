ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области

Новина українською →
Черниговская область, Четверг 31 марта 2022 18:15
ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов два населенных пункта в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

В частности, украинские военные освободили села Лукашовку и Слободу.

"ВСУ освободили Лукашовку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков. Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину", - говорится в сообщении.

Также Чаус отмечает, что властям наконец удалось привезти в эти села гуманитарную помощь.

ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской областиВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области

ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)

Ранее мы сообщали, что под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 36-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Вторжение России в Украину
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину