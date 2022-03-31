ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области
Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов два населенных пункта в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
В частности, украинские военные освободили села Лукашовку и Слободу.
"ВСУ освободили Лукашовку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков. Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину", - говорится в сообщении.
Также Чаус отмечает, что властям наконец удалось привезти в эти села гуманитарную помощь.
ВСУ выбили врага из двух сел в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)
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Напомним, война РФ против Украины продолжается 36-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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