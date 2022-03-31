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ЗСУ вибили ворога з двох сіл у Чернігівській області

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Чернігівська область, Четвер 31 березня 2022 18:15
ЗСУ вибили ворога з двох сіл у Чернігівській області ЗСУ вибили ворога з двох сіл у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України звільнили від окупантів два населені пункти у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Зокрема, українські військові звільнили села Лукашівку та Слободу.

"ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових "подарунків" від орків. Місцеві мешканці змучені, та це не похитнуло віру в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також Чаус зазначає, що владі нарешті вдалося привезти до цих сіл гуманітарну допомогу.

ЗСУ вибили ворога з двох сіл у Чернігівській областіЗСУ вибили ворога з двох сіл у Чернігівській області

ЗСУ вибили ворога з двох сіл у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом російські окупанти розстріляли колону волонтерів.

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