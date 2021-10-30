В ВСУ снова опровергли возвращение новых территорий на Донбассе

Сегодня в сети распространилась информация о том, что ВСУ вернули село Старомарьевку на Донбассе, оборудовали там блок-пост и оборонительные позиции. В то же время руководство 93 бригады Холодный Яр опровергло это.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 93 ОМБр "Холодный Яр".

Отмечается, что 26 октября группа военнослужащих 93 механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях Старомарьевки с целью охраны рабочей группы, которая в тот день проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи местным жителям.

"После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93 бригады, которые были задействованы для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись к своим местам несения службы на линии соприкосновения в соответствии с Минскими договоренностями", - добавляет пресс-служба бригады.

По состоянию на сегодня, в пределах села Старомарьевка нет ни одного военного ВСУ.