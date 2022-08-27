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ВСУ возле Чернобаевки уничтожили два российских "Смерча", - депутат

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Чернобаевка, Суббота 27 августа 2022 12:42
ВСУ возле Чернобаевки уничтожили два российских "Смерча", - депутат Фото: ВСУ возле Чернобаевки уничтожили два "Смерча" оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области вблизи Чернобаевки украинские военные уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя в Facebook.

Этими "Смерчами" российские оккупанты планировали обстреливать Николаев. Но ВСУ уничтожили вражеские РСЗО и добавили "паники оккупантам".

"Вчера неподалеку Чернобаевки оккупанты выехали двумя реактивными системами залпового огня "Смерч". Начали раскладываться, чтобы нанести удары по Николаеву", - отметил Хлань.

Напомним, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего с начала войны Россия потеряла уже 46 500 своих военных.

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