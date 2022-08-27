ВСУ возле Чернобаевки уничтожили два российских "Смерча", - депутат
В Херсонской области вблизи Чернобаевки украинские военные уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Смерч".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя в Facebook.
Этими "Смерчами" российские оккупанты планировали обстреливать Николаев. Но ВСУ уничтожили вражеские РСЗО и добавили "паники оккупантам".
"Вчера неподалеку Чернобаевки оккупанты выехали двумя реактивными системами залпового огня "Смерч". Начали раскладываться, чтобы нанести удары по Николаеву", - отметил Хлань.
Напомним, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего с начала войны Россия потеряла уже 46 500 своих военных.
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