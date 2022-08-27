ЗСУ біля Чорнобаївки знищили два російські "Смерчі", - депутат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя в Facebook .

Цими "Смерчами" російські окупанти планували обстрілювати Миколаїв. Але ЗСУ знищили ворожі РСЗВ та додали "паніки окупантам".

Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів. Всього з початку війни Росія втратила вже 46 500 своїх військових.

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