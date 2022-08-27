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ЗСУ біля Чорнобаївки знищили два російські "Смерчі", - депутат

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Чорнобаївка, Субота 27 серпня 2022 12:42
ЗСУ біля Чорнобаївки знищили два російські "Смерчі", - депутат Фото: ЗСУ біля Чорнобаївки знищили два "Смерчі" окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області поблизу Чорнобаївки українські військові знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя в Facebook.

Цими "Смерчами" російські окупанти планували обстрілювати Миколаїв. Але ЗСУ знищили ворожі РСЗВ та додали "паніки окупантам".

"Вчора неподалік Чорнобаївки окупанти виїхали двома реактивними системами залпового вогню "Смерч". Почали розкладатись, щоб завдати ударів по Миколаєву", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів. Всього з початку війни Росія втратила вже 46 500 своїх військових.

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