ЗСУ на Сході за добу відбили 5 атак ворога, знищивши 60 окупантів

Збройні сили України (ЗСУ) в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" протягом дня відбили п'ять атак ворога. Знищено 60 окупантів і бронетехніка противника.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на ОТГ "Схід" .

Сьогодні, 17 квітня, українські захисники відбили п'ять атак ворога. Знищено 60 окупантів, а також:

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України противник безповоротно втратив понад 20 тисяч осіб.

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