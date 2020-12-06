Бахматюк рассказал, как открыл китайский рынок для Украины

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как ему пришлось прожить в Китае 244 дня, чтобы презентовать Украину в Китае и открыть китайский рынок для украинской продукции.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью "112 каналу".

По его словам, когда он возвращался из материкового Китая, на таможенном посту в Шанхае ему сообщили, что он пробыл в Китае непрерывно 244 дня. Политические и бизнес-круги КНР до того даже не знали, где находится Украина. Через год на съезде коммунистической партии руководство страны уже заявляло, что Украина является стратегическим партнером КНР.

"Когда мы в 2011 году приехали с представителем Deutsche Bank и встретились с представителем CIC (это крупнейший суверенный фонд в Китае, он управляет сотнями миллиардов долларов, один из тех, что принимает решения относительно экономического развития Китая), я делал презентацию "Укрлендфарминга" и Украины. Он слушал, был заинтересован, а потом в конце задал вопрос: а Украина - это где? Это где-то за Россией и Польшей? Через год на съезде коммунистической партии Китая в декабре 2012 года премьер-министр Китая и министр экономики во время выступления сказал, что Украина - это стратегический партнер Китая", - говорит Олег Бахматюк.

За это время, добавляет бизнесмен, он и представители "Укрлендфарминга" встречались со многими китайскими компаниями и получили разрешение на поставки украинской кукурузы в Китай.

"Мы привезли около сотни китайский журналистов в Украину за свой счет. Мы делали презентацию Украины в Китае. На страницах китайских СМИ с тиражами в 100 млн экземпляров писали о нас. Мы построили этот мост, по которому все это теперь движется, и мы довольны, что у нас это получилось", - резюмирует бизнесмен.

Напомним, "Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины.

Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.