ВСУ вернули контроль над тремя селами в Херсонской области

Вооруженные силы Украины вернули контроль над тремя селами в Херсонской области. Они находятся в 50 километрах от Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По его словам, атак с воздуха ночью не было, административные границы области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и территориальной обороны.

"Кроме того, ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50-ти км от Кривого Рога. Наши защитники отгоняют врага подальше от Днепропетровской области", - отметил Лукашук.