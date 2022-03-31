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В Херсонскую область прибыли психологи ФСБ для создания псевдореспублики, - ВСУ

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Херсонская область, Четверг 31 марта 2022 08:39
В Херсонскую область прибыли психологи ФСБ для создания псевдореспублики, - ВСУ Фото: в Херсонской области заметили психологов ФСБ (24 tv)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Херсонской области заметили психологов Федеральной службы безопасности России. Они прибыли в Украину для создания псевдореспублики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что сотрудники ФСБ проводят "разъяснительные работы" с жителями временно оккупированных населенных пунктов. Их цель создать в Херсонской области очередную "республику".

"Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления Генерального штаба Российской Федерации. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой “разъяснительной работы” с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, Генштаб ВСУ дал информацию о ситуации в Украине по состоянию на 36 день войны.

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