ЗСУ повернули контроль над трьома селами в Херсонській області

Збройні сили України повернули контроль над трьома селами в Херсонській області. Вони знаходяться в 50 кілометрах від Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За його словами, атак з повітря вночі не було, адміністративні кордони області знаходяться під надійним захистом Збройних сил України, Національної гвардії та територіальної оборони.

"Крім того, ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка Херсонської області в 50-ти км від Кривого Рогу. Наші захисники відганяють ворога подалі від Дніпропетровської області", - зазначив Лукашук.