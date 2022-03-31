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ЗСУ повернули контроль над трьома селами в Херсонській області

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Херсонська область, Четвер 31 березня 2022 10:05
ЗСУ повернули контроль над трьома селами в Херсонській області Фото: українські військові повернули контроль ще над трьома селами (facebook com 93)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України повернули контроль над трьома селами в Херсонській області. Вони знаходяться в 50 кілометрах від Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За його словами, атак з повітря вночі не було, адміністративні кордони області знаходяться під надійним захистом Збройних сил України, Національної гвардії та територіальної оборони.

"Крім того, ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка Херсонської області в 50-ти км від Кривого Рогу. Наші захисники відганяють ворога подалі від Дніпропетровської області", - зазначив Лукашук.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, в Херсонську область прибули психологи ФСБ Росії для створення нової "народної республіки".

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