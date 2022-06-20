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ВСУ успешно проводят контратаки в Херсоне и на Запорожье, - ISW

Фото: ВСУ успешно проводят контратаки в Херсоне и на Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Недавние контратаки ВСУ вынудили россиян сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси.

Украинский Генштаб сообщил, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.

В то же время успешные украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска срочно перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта.

Аналитики ISW считают, что оккупанты, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от продолжающихся украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.

Отмечается, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.

Напомним, российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также несколько продвинуться оккупантам удалось в Метелкино.

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ХерсонЗапорожская область