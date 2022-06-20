ВСУ успешно проводят контратаки в Херсоне и на Запорожье, - ISW

Недавние контратаки ВСУ вынудили россиян сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси.

Украинский Генштаб сообщил, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.

В то же время успешные украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска срочно перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта.

Аналитики ISW считают, что оккупанты, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от продолжающихся украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.

Отмечается, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.

Напомним, российские войска, по оценке международных экспертов, добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления. Также несколько продвинуться оккупантам удалось в Метелкино.

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