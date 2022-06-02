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ВСУ уничтожили "в ноль" российскую БТГ под Херсоном, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook com assistantschool)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины под Херсоном уничтожили российскую мотострелковую батальонно-тактическую группу. Потери противника составили около 200 убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Началась фаза, когда войска форсировали, исчерпали возможности по наступлению и встали в оборону. И пошел противник выбивать, потому что задача - ликвидировать плацдарм. Так вот при попытке противника выбивать наши войска, которые, безусловно, тоже понесли потери, там разгромили сегодня батальонно-тактическую группу российских мотострелков. В ноль практически", - отметил Арестович.

По его словам, российские потери здесь составили не менее 200 убитыми и десятки единиц уничтоженной техники.

Напомним, ранее Арестович заявил, что украинские контрудары в Северодонецке не означают, что этот город получится отбить у россиян.

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