ЗСУ знищили "в нуль" російську БТГ під Херсоном, - Арестович

Збройні сили України під Херсоном знищили російську мотострілецьку батальйонно-тактичну групу. Втрати противника склали близько 200 убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Почалася фаза, коли війська форсували, вичерпали можливості по наступу і встали в оборону. І пішов противник вибивати, бо завдання - ліквідувати плацдарм. Так от при спробі противника вибивати наші війська, які, безумовно, теж зазнали втрат, там розгромили сьогодні батальйонно-тактичну групу російських мотострілків. У нуль практично", - зазначив Арестович.
За його словами, російські втрати тут склали не менше 200 убитими і десятки одиниць знищеної техніки.
Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що українські контрудари в Сєвєродонецьку не означають, що це місто вийде відбити у росіян.
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