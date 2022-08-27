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ВСУ уничтожили склады боеприпасов под Чернобаевкой и ударили по средствам ПВО в Херсоне

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Воздушные силы ВСУ ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному, а также уничтожили склады боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага на юге составляют:

  • 24 оккупанта
  • 2 РСЗО "Смерч";
  • 3 самоходные пушки "Гиацинт";
  • 1 самоходная артиллерийская пушка "Пион";
  • 1 минометная установка "Нона";
  • 5 единиц бронированной техники;
  • 1 склад боеприпасов.

Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных - с 24 ракетами "Калибр".

Напомним, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение текущей недели ВСУ уже уничтожили 7 складов с боеприпасами врага.

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Херсонская область