ВСУ уничтожили склады боеприпасов под Чернобаевкой и ударили по средствам ПВО в Херсоне

Воздушные силы ВСУ ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному, а также уничтожили склады боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.
Подтвержденные потери врага на юге составляют:
Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.
В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных - с 24 ракетами "Калибр".
Напомним, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение текущей недели ВСУ уже уничтожили 7 складов с боеприпасами врага.
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