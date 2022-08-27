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ЗСУ знищили склади боєприпасів під Чорнобаївкою і вдарили по засобах ППО в Херсоні

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Повітряні сили ЗСУ вдарили по російських засобах ППО в Херсоні, техніці і живій силі в Новопетрівцях і Ольгиному, а також знищили склади боєприпасів в районі Чорнобаївки та Інженерного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Крім того, українські військові завдали удару по опорному пункту ворога в Херсонській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога на півдні становлять:

  • 24 окупанти
  • 2 РСЗВ "Смерч";
  • 3 самохідні гармати "Гіацинт";
  • 1 самохідна артилерійська гармата "Піон";
  • 1 мінометна установка "Нона";
  • 5 одиниць броньованої техніки;
  • 1 склад боєприпасів.

Зазначається, що поразка Антонівського і Дар'ївського мостів не дозволяє їх використовувати для проходження ворожої важкої техніки.

У корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних - з 24 ракетами "Калібр".

Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що протягом поточного тижня ЗСУ вже знищили 7 складів з боєприпасами ворога.

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Херсонская область