ЗСУ знищили російську ППО в Харківській області (відео)

Українські прикордонники спільно з артилеристами Збройних сил України знищили російську систему протиповітряної оборони в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ в Telegram.

Українські артилеристи завдали точного удару по зенітній самохідній установці "Шилка", яку росіяни намагалися приховати в лісосмузі. "Прикордонники з артилеристами мінуснули ворожу ППО в Харківській області. Гори-гори ясно! Так, щоб не згасло", - йдеться в повідомленні ДПСУ.