ВСУ уже уничтожили десяток российских "Метеоритов". Что известно об этой технике

Украинские военные рассказали, что представляет собой российский "Метеорит", недавно уничтоженный в Харьковской области. Всего с начала войны ВСУ уничтожили более десятка аналогичных машин врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
УР-77 "Метеорит", также известная в России как "Змей Горыныч", это довольно старая советская установка разминирования. Она была разработана и производилась на Харьковском тракторном заводе еще во второй половине 1970-х годов. Машина представляет собой базовое шасси от САУ 2С1 "Гвоздика", на которую установили башенную пусковую установку с направляющими для двух ракет, отсеки для детонационного кабеля и пульт управления.
Основное предназначение УР-77 - создание проходов в противотанковых минных полях шириной от 6 до 14 метров путем создания мощной ударной волны, влияющей на детонаторы мин. Для этого используются спецзаряды длиной около 90 метров, напоминающие пожарные рукава.
Спецзаряды заполнены несколькими сотнями килограммами пластической взрывчатки, через которую проходит детонационный кабель. "Доставка" зарядов на минное поле осуществляется с помощью специальных пороховых ракет. "Забросается" заряд на расстояние от 200 до 500 метров в зависимости от его типа. На конечном этапе полета ракеты отсоединяются, а на детонационный кабель подается электроимпульс взрыва. При взрыве происходит подрыв мин, отбрасывание их от места взрыва или их разрушение.
Впрочем, в реальных боевых обстоятельствах она редко используется подобным образом. Взрыв заряда не дает 100% гарантии, что местность разминирована. В частности, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажима или противопехотные мины натяжного действия. Также на взрывную волну не реагируют магнитные и инфракрасные взрыватели мин. Именно поэтому те же россияне чаще используют УР-77 для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры украинских городов.
Как сообщалось, бойцы ВСУ уничтожили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит" в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.