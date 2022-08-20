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ВСУ уничтожили редчайшую РЛС оккупантов "Зоопарк-1" (видео)

Фото: российская РЛС "Зоопарк-1" (mil.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

В Запорожской области Вооруженные силы Украины уничтожили редчайший радиолокационный комплекс оккупантов "Зоопарк-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР Минобороны Украины.

"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" - радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники", - говорится в сообщении.

Там отметили, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии.

Что нужно знать о РЛС "Зоопарк-1"?

Российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. "Зоопарк-1" предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, ранее сообщалось, что спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Kraken уничтожили вражеский танк с экипажем во время боевого задания.

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