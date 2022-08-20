ВСУ уничтожили редчайшую РЛС оккупантов "Зоопарк-1" (видео)

"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" - радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники", - говорится в сообщении.

Там отметили, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии.

Что нужно знать о РЛС "Зоопарк-1"?

Российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. "Зоопарк-1" предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.