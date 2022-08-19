Спецназовцы ГУР во время боевого задания уничтожили танк с российскими военными

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Kraken уничтожили вражеский танк с экипажем во время боевого задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram .

Отмечается, что украинские военные наткнулись на технику россиян во время выполнения аэроразведки.

Спецназовцы приняли решение вступить в бой. С помощью ПТРК "Фагон" был уничтожен российский танк Т-72 вместе с экипажем.

В июле бойцы подразделения Kraken совершили огневой налет на временно оккупированную Белогоровку Луганской области. В ходе операции бойцы ликвидировали 60 человек личного состава противника и уничтожили 5 единиц вражеской техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.