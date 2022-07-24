ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче

Украинские военные продолжают громить точки дислокации российских оккупантов. Так, ВСУ с помощью HIMARS уничтожили командный пункт россиян в оккупированном Красном Луче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы МВД Украины Антона Геращенко.
"Этой ночью с помощью HIMARS был нанесён высокоточный удар по гостинице в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного крупного воинского подразделения агрессоров", - говорится в сообщении.
По его словам, ракеты ложились точно на крышу гостиницы, проламывая бетонные перекрытия сверху донизу.
По данным разведки, количество погибших и раненых достигает 100 человек.
Отметим, Красный Луч Луганской области оккупирован боевиками с весны 2014 года.
Как сообщалось, украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.
Напомним, во временно оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб российского полка и ликвидированы 50 военных.
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