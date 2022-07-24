ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче

"Этой ночью с помощью HIMARS был нанесён высокоточный удар по гостинице в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного крупного воинского подразделения агрессоров", - говорится в сообщении.

По его словам, ракеты ложились точно на крышу гостиницы, проламывая бетонные перекрытия сверху донизу.

По данным разведки, количество погибших и раненых достигает 100 человек.

Отметим, Красный Луч Луганской области оккупирован боевиками с весны 2014 года.