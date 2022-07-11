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ЗСУ на півдні знищили командні пункти Росгвардії та артилерійської бригади

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Херсонська область, Понеділок 11 липня 2022 02:40
ЗСУ на півдні знищили командні пункти Росгвардії та артилерійської бригади Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У Херсонській області ЗСУ знищили командні пункти Росгвардії та артилерійської бригади, ліквідовано десятки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, по скупченню ворога завдали ударів кілька українських штурмовиків.

Унаслідок ударів знищено 38 окупантів, два склади боєприпасів і десять одиниць техніки, серед яких чотири гаубиці, переносний зенітний комплекс, а також автомобільна техніка.

Росія зменшила угруповання в Чорному морі до двох десантних кораблів. Два ракетні носії продовжують чергування з 16 "Калібрами" на борту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по військовій частині росіян у Херсоні. Окупанти оточили центр міста і перевіряли всіх людей.

Крім того, українські сили знищили російську артилерійську батарею.

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