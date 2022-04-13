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ВСУ уничтожили колонну российской военной техники и захватили служебные документы

Украинские десантники уничтожили колонну российской военной техники (facebook.com/www.dshv)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские десантники совместно с другими подразделениями Сил обороны уничтожили колонну российской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовое войско.

"В одном из районов выполнения задач подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства, уничтожено колонну военной техники российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В частности, был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ.

Также показали фото захваченной служебной документации и других циничных материалов пропагандистского характера.

Украинские десантники уничтожили колонну российской военной техники (facebook.com/www.dshv)

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Напомним, война РФ против Украины длится 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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