Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику оккупанта. Возле Тростянца (Сумская область) ликвидирована вражеская колонна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.
"Возле Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники", - говорится в сообщении.
Фото: ВСУ уничтожили колонну российской техники возле Тростянца (фото facebook.com/UkrainianLandForces)
Напомним, украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку (САУ) российских войск. САУ полностью снаряжена, но без топлива.
Добавим, сегодня в степях между Херсонской и Николаевской областями подразделения Вооруженных сил Украины захватили российский танк.
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