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ВСУ уничтожили еще двух российских генералов под Херсоном, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины уничтожили еще двух российских генералов. Один из них отвечал за так называемый "референдум" в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых, накрытие, в том числе там погибли два генерала - один армейский и один ФСБ-шный, причем тот, который отвечал за организацию "референдума" в Херсонской области", - отметил он.

По его словам, имена этих генералов уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская артиллерия в Херсонской области уничтожила три склада с боеприпасами противника.

До этого ВСУ нанесли авиаудары по оккупантам в Херсонской и Николаевской областях.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонВойна России против Украины