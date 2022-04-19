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ВСУ уничтожили две батальонные группы и четыре роты парашютно-десатного полка РФ, - Генштаб

ВСУ уничтожили полк оккупантов (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 55-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Вооруженные силы Украины ликвидировали две тактические группы оккупантов и четыре парашютно-десантных полков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Так, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп.

Также в Украине были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили очередной беспилотник оккупантов над Одессой.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 55-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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