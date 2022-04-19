ВСУ уничтожили две батальонные группы и четыре роты парашютно-десатного полка РФ, - Генштаб

Россия уже 55-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Вооруженные силы Украины ликвидировали две тактические группы оккупантов и четыре парашютно-десантных полков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также в Украине были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

Так, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили очередной беспилотник оккупантов над Одессой.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 55-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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