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ВСУ уничтожили две крылатые ракеты врага, выпущенные из Беларуси

Фото: ВСУ уничтожили крылатые ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные пытались нанести ракетный удар по гражданской инфраструктуре во Львовской области. Однако украинские военные уничтожили две крылатые ракеты, выпущенные с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Ракеты были выпущены вражескими истребителями вчера вечером.

"Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области, но благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ВК "Запад" две крылатые ракеты были уничтожены, что сделало невозможным попадание ракет врага в цель", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили восемь российских вражеских ракет.

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