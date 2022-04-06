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ЗСУ знищили дві крилаті ракети ворога, випущені з Білорусі

Фото: ЗСУ знищили крилаті ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові намагалися завдати ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Львівській області. Проте українські військові знищили дві крилаті ракети, випущені з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

Ракети були випущені ворожими винищувачами наприкінці минулої доби.

"Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК ''Захід'' дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу Повітряні сили України знищили вісім російських ворожих ракет.

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