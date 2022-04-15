ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов

Вооруженные Силы Украины обезвреживают российских захватчиков и их технику. В частности, они уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 59 отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка.

Отмечается, что 59-я бригада также активно минусует вражеские подразделения. На их счету - еще одна уничтоженная артиллерийская батарея русских.

"ВСУ продолжают уверенно спускать "вторую в мире армию на низшие строчки рейтинга", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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