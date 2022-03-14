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19 день войны. В Генштабе рассказали о потерях российских войск

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 10:13
19 день войны. В Генштабе рассказали о потерях российских войск Фото: русские военные потеряли более 12 тысяч человек за 17 дней войны (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты потеряли более 12 тысяч человек. При этом на 19 дней войны враг потерял более 2 тысяч единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - более 12 тысяч человек,
  • танков - 389,
  • боевых бронированных машин - 1249,
  • артиллерийских систем - 150,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 64,
  • средства ПВО - 34,
  • самолетов - 77,
  • вертолетов - 90,
  • автомобильной техники - 617,
  • легкие скоростные катера - 3,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 8.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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