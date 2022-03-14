19 день войны. В Генштабе рассказали о потерях российских войск

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты потеряли более 12 тысяч человек. При этом на 19 дней войны враг потерял более 2 тысяч единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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