19 день войны. В Генштабе рассказали о потерях российских войск
Фото: русские военные потеряли более 12 тысяч человек за 17 дней войны (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты потеряли более 12 тысяч человек. При этом на 19 дней войны враг потерял более 2 тысяч единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тысяч человек,
- танков - 389,
- боевых бронированных машин - 1249,
- артиллерийских систем - 150,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 64,
- средства ПВО - 34,
- самолетов - 77,
- вертолетов - 90,
- автомобильной техники - 617,
- легкие скоростные катера - 3,
- цистерн с ГСМ - 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 8.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.