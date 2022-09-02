UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили 5 складов, пункт управления и более сотни живой силы врага, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили 5 складов, пункт управления и более сотни живой силы врага на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. Наши воины уничтожили много живой силы и техники врага. Кроме этого, было "демилитаризовано" 5 складов и пункт управления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отметили, что авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях россиян.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромных переправах, 2 пунктах управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами", - указывают в ОК "Юг".

Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на:

  • 102 солдат;
  • 6 танков;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • реактивную систему залпового огня "Град";
  • мобильный 120 мм миномет;
  • 8 единиц авто-бронетехники.

Кроме этого, уничтожено 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.

Напомним, наши защитники не афишируют информацию об освобождении населенных пунктов на юге, ведь это может навредить мирному населению.

К слову, 29 августа ВСУ порвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины