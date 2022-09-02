ЗСУ знищили 5 складів, пункт управління і понад сотню живої сили ворога, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Наші воїни знищили багато живої сили та техніки ворога. Окрім цього, було "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Військові зазначили, що авіацією завдано 18 ударів по командним і опорним пунктам, складах з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та логістично-транспортних потужностях росіян.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами", - вказують в ОК "Південь".

Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на:

102 солдатів;

6 танків;

гаубицю "Мста-Б";

реактивну систему залпового вогню "Град";

мобільний 120-ти мм міномет;

8 одиниць авто-бронетехніки.

Окрім цього, знищено 5 складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромну переправу біля Козацького.