ЗСУ знищили 5 складів, пункт управління і понад сотню живої сили ворога, - ОК "Південь"
ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Наші воїни знищили багато живої сили та техніки ворога. Окрім цього, було "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Військові зазначили, що авіацією завдано 18 ударів по командним і опорним пунктам, складах з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та логістично-транспортних потужностях росіян.
"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами", - вказують в ОК "Південь".
Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на:
- 102 солдатів;
- 6 танків;
- гаубицю "Мста-Б";
- реактивну систему залпового вогню "Град";
- мобільний 120-ти мм міномет;
- 8 одиниць авто-бронетехніки.
Окрім цього, знищено 5 складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромну переправу біля Козацького.
Нагадаємо, наші захисники не афішують інформацію про визволення населених пунктів на півдні, адже це може нашкодити мирному населенню.
До слова, 29 серпня ЗСУ порвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.
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