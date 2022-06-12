ВСУ уничтожили 100 российских оккупантов за сутки: где больше всего

Украинские бойцы ликвидировали еще 100 оккупантов за сутки. Всего Россия уже потеряла в войне около 32 150 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
По данным ведомства, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.06 ориентировочно составляют:
Напомним, за минувшие сутки украинские военные на юге трижды нанесли авиаудары по складам оккупантов. ВСУ уничтожили скопление российской техники.
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