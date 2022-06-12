ЗСУ знищили 100 російських окупантів за добу: де найбільше

Українські бійці ліквідували ще 100 окупантів за добу. Загалом Росія вже втратила у війні близько 32 150 військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
За даними відомства, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно складають:
Нагадаємо, за минулу добу українські військові на півдні тричі завдали авіаударів по складах окупантів. ЗСУ знищили скупчення російської техніки.
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