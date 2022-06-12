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ВСУ уничтожили 100 российских оккупантов за сутки: где больше всего

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Донбасс, Воскресенье 12 июня 2022 09:36
ВСУ уничтожили 100 российских оккупантов за сутки: где больше всего Фото: ВСУ уничтожили еще 100 российских оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы ликвидировали еще 100 оккупантов за сутки. Всего Россия уже потеряла в войне около 32 150 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

По данным ведомства, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 32150 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 1430 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 3484 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 715 (+3) ед,
  • РСЗО - 226 (+4) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов - 212 (+0) ед,
  • вертолетов - 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 582 (+3),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7) ед,
  • специальная техника - 54 (+0).

Напомним, за минувшие сутки украинские военные на юге трижды нанесли авиаудары по складам оккупантов. ВСУ уничтожили скопление российской техники.

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