ВСУ уничтожили 100 российских оккупантов за сутки: где больше всего
Фото: ВСУ уничтожили еще 100 российских оккупантов за сутки (Getty Images)
Украинские бойцы ликвидировали еще 100 оккупантов за сутки. Всего Россия уже потеряла в войне около 32 150 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
По данным ведомства, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.06 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 32150 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 1430 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 3484 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 715 (+3) ед,
- РСЗО - 226 (+4) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов - 212 (+0) ед,
- вертолетов - 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 582 (+3),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7) ед,
- специальная техника - 54 (+0).
Напомним, за минувшие сутки украинские военные на юге трижды нанесли авиаудары по складам оккупантов. ВСУ уничтожили скопление российской техники.
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