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ЗСУ знищили 100 російських окупантів за добу: де найбільше

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Донбас, Неділя 12 червня 2022 09:36
ЗСУ знищили 100 російських окупантів за добу: де найбільше Фото: ЗСУ знищили ще 100 російських окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці ліквідували ще 100 окупантів за добу. Загалом Росія вже втратила у війні близько 32 150 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За даними відомства, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1430 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 3484 (+18) од,
  • артилерійських систем - 715 (+3) од,
  • РСЗВ - 226 (+4) од,
  • засоби ППО - 97 (+0) од,
  • літаків - 212 (+0) од,
  • гелікоптерів - 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 54 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу українські військові на півдні тричі завдали авіаударів по складах окупантів. ЗСУ знищили скупчення російської техніки.

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