ЗСУ знищили 100 російських окупантів за добу: де найбільше
Фото: ЗСУ знищили ще 100 російських окупантів за добу (Getty Images)
Українські бійці ліквідували ще 100 окупантів за добу. Загалом Росія вже втратила у війні близько 32 150 військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
За даними відомства, найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1430 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 3484 (+18) од,
- артилерійських систем - 715 (+3) од,
- РСЗВ - 226 (+4) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків - 212 (+0) од,
- гелікоптерів - 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
- спеціальна техніка - 54 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу українські військові на півдні тричі завдали авіаударів по складах окупантів. ЗСУ знищили скупчення російської техніки.
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