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ВСУ ударом по Антоновскому мосту попали в колонну с боеприпасами, - Хлань

Фото: поврежденный Антоновский мост (t me nexta_live)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами. Очевидцы слышали громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят", - отметил он.

По его словам, удар был настолько мощным, что сдетонировали боеприпасы в российских военных КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции. Он также отметил, что как говорят свидетели, мост якобы окончательно развалился.

Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила очередной удар по Антоновскому мосту и отметила, что ВСУ постоянно напоминают оккупантам о дистанционном присутствии.

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Вооруженные силы УкраиныХерсон