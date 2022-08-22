ЗСУ ударом по Антонівському мосту влучили в колону з боєприпасами, - Хлань

"ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалася колона російських автомобілів з боєприпасами. Люди телефонують, кажуть, що такого ще не пам'ятають", - зазначив він.

За його словами, удар був настільки потужним, що здетонували боєприпаси в російських військових КамАЗах, в результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції. Він також зазначив, що як кажуть свідки, міст нібито остаточно розвалився.