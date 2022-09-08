ВСУ ударили по понтонным мостам и пункту управления в Херсонской области

"Наши ракетно артиллерийские подразделения в ходе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточение вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонные мосты в Дарьевке и Херсоне", - заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Также военный подтвердил, что удалось уничтожить 29 россиян, 4 танка и боевую машину десанта.