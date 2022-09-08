ЗСУ вдарили по понтонним мостам та пункту управління у Херсонській області

"Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні", - заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Також військовий підтвердив, що вдалося знищити 29 росіян, 4 танки та бойову машину десанту.