ВСУ ударили разведгруппу россиян в Донецкой области, заставив врага отступить

ВСУ нанесли огневой удар по разведгруппе россиян, которая действовала вблизи Верхнекаменского. Враг был вынужден отступить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

"Ранее оккупантам удавалось проводить массированные наступления из-за значительного превосходства в артиллерии. Сейчас международной поддержки в виде HIMARS еще недостаточно для нашего контрнаступления, однако из-за обезвреживания складов с боеприпасами врагу стало гораздо труднее пополнять запасы оружия и маневрировать", - рассказал Гайдай.

Он отметил, за последний месяц продвижение россиян потеряло стремительность.

"В течение всего июля оккупанты лишь пытаются штурмовать Донетчину. Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневого поражения и вынудили отступить", - сообщил Гайдай.

Также он добавил, что отошел враг и еще на пяти направлениях, откуда делал попытки прорвать оборону наших бойцов.

Впрочем, россияне продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией.

"Так, в течение 29 июля ими на этом участке фронта было выпущено семь ракет, проведено семь артиллерийских атак, одну танковую, основаны минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, осуществив удары еще минимум по шести населенным пунктам", - подытожил глава области.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, на Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях ВСУ отбили штурмы россиян, на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия.

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