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ВСУ ударили по пунктам дислокации оккупантов в Мелитополе: враг понес значительные потери

Фото: ВСУ ударили по пунктам дислокации оккупантов в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 8 августа Вооруженные силы Украины высокоточно ударили по пунктам дислокации российских войск в Мелитополе. Оккупанты понесли большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя", - рассказал он.

По предварительным подсчетам, ударами уничтожено более 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

"На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS", - добавил Федоров.

Он отметил, что ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на Мелитопольском направлении.

Напомним, этой ночью Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по мостам и переправам в Херсонской области. В частности, попадания зафиксированы в районе Антоновского моста.

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Мелитопольракетный ударВооруженные силы Украины