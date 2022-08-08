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ЗСУ вдарили по пунктах дислокації окупантів у Мелітополі: ворог зазнав значних втрат

Фото: ЗСУ вдарили по пунктах дислокації окупантів у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 8 серпня Збройні сили України високоточно вдарили по пунктах дислокації російських військ у Мелітополі. Окупанти зазнали великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя", - розповів він.

За попередніми підрахунками, ударами знищено понад 100 російських солдатів та значну кількість військової техніки.

"Минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя в Херсон. Сьогоднішня ніч найбільш результативна і свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не здатні чинити опір", - додав Федоров.

Він зазначив, що ослаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, цієї ночі Збройні сили України завдали нового удару по мостах і переправах у Херсонській області. Зокрема, попадання зафіксовані в районі Антонівського мосту.

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Мелітопольракетный ударЗбройні сили України