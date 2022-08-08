ЗСУ вдарили по пунктах дислокації окупантів у Мелітополі: ворог зазнав значних втрат

"Було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя", - розповів він.

За попередніми підрахунками, ударами знищено понад 100 російських солдатів та значну кількість військової техніки.

"Минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя в Херсон. Сьогоднішня ніч найбільш результативна і свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не здатні чинити опір", - додав Федоров.

Він зазначив, що ослаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на Мелітопольському напрямку.