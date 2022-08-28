ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога і знищили два склади з боєприпасами під Херсоном

Збройні сили України знищили два ворожих склади боєприпасів, в Дудчанах і Давидовому Броді Херсонської області, а також польовий пункт постачання в Воскресенському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Також ліквідовані 35 росіян, гаубиця "Мста-Б", самохідна артилерійська гармата "Нона", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Авіація ВСУ завдала три удари по двох опорних пунктах противника в Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння і техніки у Високопіллі.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, але 3 ракетоносії, з яких 1 підводний, тримають напоготові 20 ракет типу "Калібр"

Нагадаємо, 26 серпня українські військові знищили склади боєприпасів під Чорнобаївкою і вдарили по засобах ППО ворога в Херсоні.

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