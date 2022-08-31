ВСУ ударили по нескольким "артериям" россиян на юге: у оккупантов значительные потери

Фото: ВСУ нанесли удар по позициям россиян на юге (Getty Images)

Украинские военные ударили по нескольким точкам россиян на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии", - говорится в сообщении. По данным ОК, ВСУ удалось закрепить огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами. "Подтвержденные потери врага составляют 15 рашистов, 3 танка Т-72, ​​зенитно-ракетный комплекс "Тор", ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", 6 единиц авто-бронетехники и 2 склады боеприпасов", - добавляют военные.