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ВСУ ударили по нескольким "артериям" россиян на юге: у оккупантов значительные потери

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Украина, Среда 31 августа 2022 14:44
ВСУ ударили по нескольким "артериям" россиян на юге: у оккупантов значительные потери Фото: ВСУ нанесли удар по позициям россиян на юге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ударили по нескольким точкам россиян на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным ОК, ВСУ удалось закрепить огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

"Подтвержденные потери врага составляют 15 рашистов, 3 танка Т-72, ​​зенитно-ракетный комплекс "Тор", ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", 6 единиц авто-бронетехники и 2 склады боеприпасов", - добавляют военные.

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