ЗСУ вдарили по кількох "артеріях" росіян на півдні: у окупантів значні втрати

Українські військові вдарили по кількох точках росіян на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Південь ".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двох пунктах управління, двох складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії", - йдеться в повідомленні.

За даними ОК, ЗСУ вдалося закріпити вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

"Підтверджені втрати ворога складають 15 рашистів, 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс "Тор", ударно-розвідувальний безпілотник “Форпост”, 6 одиниць авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів", - додають військові.