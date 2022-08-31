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ЗСУ вдарили по кількох "артеріях" росіян на півдні: у окупантів значні втрати

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Україна, Середа 31 серпня 2022 14:44
ЗСУ вдарили по кількох "артеріях" росіян на півдні: у окупантів значні втрати Фото: ЗСУ завдали удару по позиціях росіян на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вдарили по кількох точках росіян на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двох пунктах управління, двох складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії", - йдеться в повідомленні.

За даними ОК, ЗСУ вдалося закріпити вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

"Підтверджені втрати ворога складають 15 рашистів, 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс "Тор", ударно-розвідувальний безпілотник “Форпост”, 6 одиниць авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів", - додають військові.

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