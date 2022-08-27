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ВСУ ударили по двум позициям РФ под Херсоном: у оккупантов много потерь

Фото: ВСУ ударили по двум позициям РФ под Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ударили по двум контрольно-наблюдательным пунктам россиян в Херсонской области, уничтожив технику и живую силу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения попали по контрольно-наблюдательным пунктам батальонных тактических групп 83 и 11 десантно-штурмового полка в Нововознесенском и Дудчанах (Херсонская область, - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным военных, зафиксирована ликвидация 11 рашистов, переносного зенитно-ракетного комплекса и нескольких единиц бронированной техники.

Как сообщалось, ВСУ за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми.

Также РБК-Украина публиковало карту боевых действий в Украине на 27 августа.

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